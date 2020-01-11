Тоттенхем визначив трьох кандидатів на заміну Кейну – один з найкращих бомбардирів АПЛ поповнив список

Тоттенхем продовжує пошуки центрфорварда на заміну Харрі Кейну, який вилетів на кілька місяців через травму.

Лондонський клуб визначив трьох кандидатів для підсилення проблемної позиції, інформує Daily Star.

Моурінью розповів, як втрата Кейна позначиться на грі Тоттенхема

Раніше преса писала про інтерес "шпор" до Кшиштофа Пйонтека з Мілана і Мусси Дембеле з Ліона. Тепер на радари Тоттенхема потрапив і форвард Саутгемптона Денні Інгз, який показує чудову результативність у цьому сезоні. У активі лідера "святих" 13 голів і один асист у 21 матчі АПЛ.

Нагадаємо, влітку 2019 року Саутгемптон викупив Інгза у Ліверпуля за 20 млн фунтів.

Кошмар "великої шістки": Клопп драматично продав гравця, який забиває більше, ніж Салах, Мане та Фірміно