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Тоттенхем визначив трьох кандидатів на заміну Кейну – один з найкращих бомбардирів АПЛ поповнив список

10:02 801 Читать на русском
Тоттенхем визначив трьох кандидатів на заміну Кейну – один з найкращих бомбардирів АПЛ поповнив список
Денні Інгз / Reuters

Тоттенхем продовжує пошуки центрфорварда на заміну Харрі Кейну, який вилетів на кілька місяців через травму.

Лондонський клуб визначив трьох кандидатів для підсилення проблемної позиції, інформує Daily Star.

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Раніше преса писала про інтерес "шпор" до Кшиштофа Пйонтека з Мілана і Мусси Дембеле з Ліона. Тепер на радари Тоттенхема потрапив і форвард Саутгемптона Денні Інгз, який показує чудову результативність у цьому сезоні. У активі лідера "святих" 13 голів і один асист у 21 матчі АПЛ.

Нагадаємо, влітку 2019 року Саутгемптон викупив Інгза у Ліверпуля за 20 млн фунтів.

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