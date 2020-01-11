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Моуринью рассказал, как потеря Кейна скажется на игре Тоттенхэма

11 января 06:00 203 Читати українською
Моуринью рассказал, как потеря Кейна скажется на игре Тоттенхэма
Харри Кейн / Getty images

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью считает, что травма форварда Харри Кейна заставит его команду изменить стиль игры.

"Если я буду много говорить о Харри, то немного расстроюсь, после чего вы начнете говорить, что я жалкий. Лучше говорить о том, что меня радует. Нужно понимать, что без него мы не можем играть так, как мы обычно играем с ним. Мы не можем делать то, что можем с Харри.

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Что касается потенциальных новичков, то если Дэниэл Леви (владелец Тоттенхэма. – примечание) сможет найти решение накануне тяжелых месяцев, что ждут нас впереди, то я – за.

Если нет, то подождем до лета для следующей стадии эволюции команды. Январское трансферное окно странное. Это окно возможностей. Если выпадает возможность, у тебя есть шанс воспользоваться ею", – сказал Моуринью в комментарии ВВС.

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Теги
Англия Харри Кейн Харри Кейн Тоттенхэм Тоттенхэм Жозе Моуринью Жозе Моуринью
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