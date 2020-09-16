Тоттенхэм согласовал со "сливочными" условия перехода левого защитника, информирует журналист Фабрицио Романо.

Агент Бейла подтвердил желание опальной звезды Реала вернуться в Тоттенхэм

Сумма трансфера составит 30 млн евро, вскоре будут подписаны все документы. На Регилона также претендовал Манчестер Юнайтед, однако "красные дьяволы" не хотели соглашаться на пункт об обратном выкупе, который требовал Реал. Для Тоттенхэма это условие проблемой не стало, поэтому мадридцы в ближайшие два года смогут вернуть защитника за 35-40 млн евро.

В сезоне-2019/20 Регилон выступал за Севилью на правах аренды – 38 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 5 результативных передач. Воспитанник Реала вместе с андалусийцами выиграл Лигу Европы.

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