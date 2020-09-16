Тоттенхем узгодив з "вершковими" умови переходу лівого захисника, інформує журналіст Фабріціо Романо.

Агент Бейла підтвердив бажання опальної зірки Реала повернутися в Тоттенхем

Сума трансферу складе 30 млн євро, незабаром будуть підписані всі документи. На Регілона також претендував Манчестер Юнайтед, однак "червоні дияволи" не хотіли погоджуватися на пункт про зворотній викуп, який вимагав Реал. Для Тоттенхема ця умова проблемою не стала, тому мадридці в найближчі два роки зможуть повернути оборонця за 35-40 млн євро.

У сезоні-2019/20 Регілон виступав за Севілью на правах оренди – 38 матчів у всіх турнірах, в яких забив 3 голи і віддав 5 результативних передач. Вихованець Реала разом з андалусійцями виграв Лігу Європи.

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