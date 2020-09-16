Вингер Реала Гарет Бейл надеется присоединиться к Тоттенхэму, который сделал из него суперзвезду.

Желание 31-летнего валлийца раскрыл его агент Джонатан Барнетт. "Гарет все еще любит "шпор". Это то место, где он хотел бы оказаться", – заявил представитель Бейла в комментарии ВВС.

Реал должен установить статую Бейла, – экс игрок Тоттенхэма

Отмечается, что Тоттенхэм также хотел бы вернуть звездного вингера, но только на правах аренды. Лондонцы не могут позволить себе слишком больших расходов в это межсезонье, проблемой является даже зарплата Бейла. Валлиец получает в Реале 600 тысяч фунтов в неделю, что более чем в два раза превышает показатели любого из нынешних игроков "шпор".

Напомним, Бейл выступал за Тоттенхэм с 2007 по 2013 годы и наиграл более 200 матчей. Реал заплатил за вингера рекордный на тот момент 101 млн евро.

"Він вважає, що гравці – це машини": Б'єлса, який шокував Ліверпуль, перевіряв стопи Почеттіно і "викрадав" нареченого