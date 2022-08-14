Тоттенхэм официально отпустил полуфиналиста Лиги чемпионов
14 августа 23:06 - Читати українською
Полузащитник Тоттенхэма Джованни Ло Чельсо проведет следующий сезон в Вильярреале.
Вильяреал в своем твиттере объявил о приходе Ло Чельсо из Тоттенхэма. Аргентинец присоединился к правам аренды.
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Прошлый сезон Джованни также провел в составе "желтой субмарины", помогая добраться до полуфинала Лиги чемпионов, где уступил Ливерпулю.
Добавим, что в прошлом сезоне Ло Чельсо сыграл в 40 матчах, в которых отличился 2 голами и 3 ассистами. Также аргентинец успел поиграть за Росарио Сентраль, ПСЖ и Бетис.
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