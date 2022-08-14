Вильяреал в своем твиттере объявил о приходе Ло Чельсо из Тоттенхэма. Аргентинец присоединился к правам аренды.

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Прошлый сезон Джованни также провел в составе "желтой субмарины", помогая добраться до полуфинала Лиги чемпионов, где уступил Ливерпулю.

Добавим, что в прошлом сезоне Ло Чельсо сыграл в 40 матчах, в которых отличился 2 голами и 3 ассистами. Также аргентинец успел поиграть за Росарио Сентраль, ПСЖ и Бетис.

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