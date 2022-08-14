Вільяреал в своєму твіттері оголосив про прихід Ло Чельсо з Тоттенхема. Аргентинець приєднався на правах оренди.

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Минулий сезон Джованні також провів у складі "жовтої субмарини", допомігши дістатись до півфіналу Ліги чемпіонів, де поступився Ліверпулю.

Додамо, що в минулому сезоні Ло Чельсо зіграв у 40 матчах, в яких відзначився 2 голами та 3 асистами. Також аргентинець встиг пограти за Росаріо Сентраль, ПСЖ та Бетіс.

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