Доэрти подписал контракт со "шпорами" на 4 года и будет выступать под 2-м номером, сообщает официальный сайт Тоттенхэма.

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По информации Transfermarkt, сумма трансфера составила 16,5 млн евро. Отметим, что статистический портал WhoScored трижды признавал Мэтта лучшим игроком матча в составе Вулверхэмптона, а в целом он входил в топ-5 команды.

К слову, в прошлом сезоне Догерти провел 50 матчей в составе "волков" во всех соревнованиях, записав в свой актив 7 голов и 5 ассистов.

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