Защитник подписал соглашение с Лидсом на 4 года, а сумма трансфера пока не разглашается, сообщает официальный сайт клуба.

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Кох уже успел дебютировать в составе национальной сборной Германии и провел 2 поединка за Бундестим. Йоахим Лев рассчитывает на защитника в ближайшие матчи Лиги наций – Робин попал в заявку команды на поединки против Испании и Швейцарии.

К слову, Кох провел 34 матча в сезоне 2019/20 в составе Фрайбурга, записав в свой актив 2 гола и помог клубу финишировать восьмым.

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