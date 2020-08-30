Лидс оформил трансфер защитника сборной Германии
Немецкий защитник Робин Кох продолжит карьеру в чемпионате Англии.
Защитник подписал соглашение с Лидсом на 4 года, а сумма трансфера пока не разглашается, сообщает официальный сайт клуба.
Лидс завершил трансфер Родриго – йоркширцы побили клубный рекорд
Кох уже успел дебютировать в составе национальной сборной Германии и провел 2 поединка за Бундестим. Йоахим Лев рассчитывает на защитника в ближайшие матчи Лиги наций – Робин попал в заявку команды на поединки против Испании и Швейцарии.
К слову, Кох провел 34 матча в сезоне 2019/20 в составе Фрайбурга, записав в свой актив 2 гола и помог клубу финишировать восьмым.
Хрещений батько Гвардіоли, хард-рок у Західному Мідленді та Дачний елеватор: коротко про новачків АПЛ сезону 2020/21