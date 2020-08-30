Догерті підписав контракт зі "шпорами" на 4 роки та виступатиме під 2-м номером, повідомляє офіційний сайт Тоттенхема.

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За інформацією Transfermarkt, сума трансферу склала 16,5 млн євро. Зазначимо, що минулого сезону статистичний портал WhoScored тричі визнавав Мета найкращим гравцем матчу в складі Вулверхемптона, а загалом він входив у топ-5 команди за оцінками.

До слова, у попередньому сезоні Догерті провів 50 матчів у складі "вовків" у всіх змаганнях, записавши до свого активу 7 голів та 5 асистів.

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