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Тоттенхэм может заменить травмированного Кейна форвардом Порту – агент Моуринью будет договариваться с португальцами

15 января 10:55 199 Читати українською
Тоттенхэм может заменить травмированного Кейна форвардом Порту – агент Моуринью будет договариваться с португальцами
Зе Луиш / O Jogo

Лондонский клуб активизировался на трансферном рынке в поисках форварда, который заменит травмированного Харри Кейна.

"Шпоры" планируют взять в аренду с правом выкупа нападающего Порту Зе Луиша, информирует телеканал SIC Noticias. Переговорами по переходу будет заниматься известный агент Жорже Мендеш по просьбе наставника лондонского клуба Жозе Моуринью.

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Напомним, Кейн получил повреждение в матче 21-го тура АПЛ с Саутгемптоном (0:1). Впоследствии врачи диагностировали разрыв левого подколенного сухожилия и настояли на операции, которая прошла успешно. Недавно Моуринью заявил, что лидер "шпор" может вернуться на поле уже в следующем сезоне.

К слову, 28-летний Зе Луиш перешел в Порту летом 2019 из московского Спартака. В текущем сезоне он сыграл за португальский клуб 20 матчей во всех турнирах и забил 8 голов.

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