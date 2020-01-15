Тоттенхэм может заменить травмированного Кейна форвардом Порту – агент Моуринью будет договариваться с португальцами

Лондонский клуб активизировался на трансферном рынке в поисках форварда, который заменит травмированного Харри Кейна.

"Шпоры" планируют взять в аренду с правом выкупа нападающего Порту Зе Луиша, информирует телеканал SIC Noticias. Переговорами по переходу будет заниматься известный агент Жорже Мендеш по просьбе наставника лондонского клуба Жозе Моуринью.

Тоттенхэм хочет вернуть Льоренте из-за травмы Кейна

Напомним, Кейн получил повреждение в матче 21-го тура АПЛ с Саутгемптоном (0:1). Впоследствии врачи диагностировали разрыв левого подколенного сухожилия и настояли на операции, которая прошла успешно. Недавно Моуринью заявил, что лидер "шпор" может вернуться на поле уже в следующем сезоне.

К слову, 28-летний Зе Луиш перешел в Порту летом 2019 из московского Спартака. В текущем сезоне он сыграл за португальский клуб 20 матчей во всех турнирах и забил 8 голов.

Тоттенхэм переиграл Мидлсбро и прошел в следующий раунд Кубка Англии