Тоттенхэм переиграл Мидлсбро и прошел в следующий раунд Кубка Англии

Лондонский Тоттенхэм на своем поле одолел Мидлсбро (2:1) в повторном матче 1/32 финала Кубка Англии. Отчет о поединке читайте на "Футбол 24".

Англия, Кубок Англии, 3-й раунд, повторный матч

Тоттенхэм – Мидлсбро – 2:1

Голы: Ло Чельсо, 2, Ламела, 15 – Сэвилл, 83

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"Шпоры" захватили инициативу с первых минут и их напор быстро дал свои плоды. Уже на 2-й минуте Джованни Ло Чельсо на линии штрафной перехватил неудачную передачу кипера Боро Мехиаса, обошел защитника и с левой классно положил мяч в дальний нижний угол – 1:0.

Дальше больше. На 15-й минуте Эрик Ламела отобрал мяч в центре поля, убежал от оппонента, продрался сквозь еще двух защитников и спокойно пробил мимо вратаря в угол. Тоттенхэм, поймав кураж, мог доводить счет до разгромного еще до перерыва, но мяч в дальнейшем обходил сетку ворот гостей.

Второй тайм распределение сил изменил не слишком. Лондонцы продолжили контролировать ход поединка, а Мидлсбро разве что активнее шел в контратаки. Но даже при такой ситуации "шпоры" могли отгрузить Мехиасу еще 2-3 гола – не повезло Эриксену, Сону и Алли.

А под занавес поединка удалось забить гостям. Это Гестед выиграл верховую борьбу на подступах к штрафной, а Джордж Сэвилл подхватил мяч и бильярдным выстрелом пробил Гассанигу. На большее Боро не хватило. В следующем раунде Тоттенхэм сыграет против Саутгемптона на выезде. Матчи 1/16 финала Кубка Англии состоятся 24-27 января.