В рамках 20-го тура АПЛ было проведено три матча. Отчет о них читайте на "Футболе 24".

Чемпионат Англии 2021/22, 20-й тур

Саутгемптон – Тоттенхэм – 1:1

Голы: Уорд-Проуз, 25 – Кейн, 41 (пен)

Удаление: Салису, 39 (Саутгемптон)

Кристал Пелас – Норвич – 3:0

Голы: Эдуар, 8 (пен), Матета, 38, Шлюпп, 42

Уотфорд – Вест Хэм – 1:4

Голы: Бонавентуре, 4 – Соучек, 27, Бенрама, 29, Нобл, 58 (пен), Влашич, 90+2

Тоттенхэм начинал 20-й тур с 6-очковым отставанием от четвертого места, однако у "шпор" было целых три матча в запасе. Этим необходимо было пользоваться – благо, под руководством Антонио Конте команда в АПЛ поражений ещё не знала. Соперник, однако, оказался непростым. Лондонцы приехали в Саутгемптон и пропустили гол уже на 25-й минуте встречи в результате вброса Диалло из аута в центр штрафной – Алли выбил мяч прямо на Ворд-Проуза, а тот расстрелял ворота.

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Гости в ответ провели ряд опасных моментов (в частности, Сон выходил один на один). Давление "петухов" привело к фолу Салису в собственной штрафной на 39-й минуте – защитник "святых" получил вторую жёлтую и покинул поле, а Тоттенхэм заработал пенальти. Кейн уверенно его реализовал, сравняв счёт. Через 7 минут после перерыва Харри забил второй гол, но его отменили из-за офсайда.

Во втором тайме Тоттенхэм не останавливался, забив ещё один гол на 67-й минуте, однако и его не засчитали из-за столкновения Догерти с голкипером. Спустя ещё три минуты Догерти получил передачу от Сона и стрелял метров с шести, но Форстер парировал. После этого Саутгемптон успокоил игру, а в компенсированное время "святые" могли и победу вырвать – впрочем, выстрел Брои с близкого расстояния успел накрыть Санчес. В конце концов финальный свисток зафиксировал ничью.

В параллельном матче Уотфорд принимал Вест Хэм, снова начавший поединок без Ярмоленко (Андрей остался в запасе). Лондонцы держались в 7 очках от зоны ЛЧ, так что допускать осечку они не имели права – впрочем, уже на 4-й минуте гости пропустили вследствие вбегания Бонавентуре в штрафную. 1:0!

Счастье "оленей" длилось недолго. "Молотобойцы" сразу же перехватили инициативу, организовали ряд опасных моментов (Бенрама даже попал в перекладину) и, в конце концов, сравняли счёт на 27-й минуте – это Соучек пробил из пределов штрафной после передачи от Боуэна. Ещё через две минуты подопечные Дэвида Мойеса вышли вперёд усилиями Бенрама, которому удалось замкнуть прострел Антонио с левого фланга. 1:2.

В начале второго тайма Вест Хэм ещё и третий гол провёл, но его отменили из-за офсайда. Впрочем, на 58-й минуте гости добились своего, заработав пенальти, который уверенно реализовал Нобл. После этого вопросы о победителе были сняты, а в компенсированное время свежий Влашич ещё и добил Уотфорд – 1:4! Лондонцы отпраздновали разгром, а Ярмоленко на поле так и не вышел.

Кристал Пелас, между тем, крушил Норвич. "Орлы" заклевали "канареек" за тайм: уже на 7-й минуте хозяева заработали пенальти, который реализовал Эдуар, на 38-й он же запустил проникающий пас под точный удар Матете, а на 42-й Эдуар оформил второй ассист – он перехватил мяч в штрафной и отдал пас на Шлюппа. Тот расстрелял ворота с острого угла. 3:0!

Шокированный Норвич не смог даже размочить счёт, хотя шансы возникали и до перерыва. В частности, Цолис не смог наказать соперника за ошибку голкипера. Кристал Пелас же во втором тайме особо не давил, ограничившись несколькими моментами и незасчитанным голом Бентеке на 88-й минуте. Финальный свисток зафиксировал разгром подопечных Дина Смита.

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