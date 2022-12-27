Стало известно, кому Globe Soccer Awards раздали очередные награды по итогам 2021 года.

Европейская ассоциация клубов (ECA) и Европейская ассоциация футбольных агентов (EFAA) провела традиционную церемонию награждения Globe Soccer Awards. На ней раздали немало наград.

Левандовски получил две награды, но лучшим игроком года стал Мбаппе

Как сообщает пресс-служба организации , лучшим тренером года был признан Роберто Манчини, который с главной командой Италии триумфовал на Евро-2020, обыграв в финале Англию. "Скуадра Адзурра" получила статус команды года.

Победу в номинации "Лучший клуб 2021-го" одержал Челси. Лондонцы выиграли Лигу чемпионов, а в АПЛ финишировали четвертыми.

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