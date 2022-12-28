В рамках 20-го туру АПЛ було проведено три матчі. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Англії 2021/22, 20-й тур

Саутгемптон – Тоттенхем – 1:1

Голи: Ворд-Проуз, 25 – Кейн, 41 (пен)

Вилучення: Салісу, 39 (Саутгемптон)

Крістал Пелас – Норвіч – 3:0

Голи: Едуар, 8 (пен), Матета, 38, Шлюпп, 42

Уотфорд – Вест Хем – 1:4

Голи: Бонавентуре, 4 – Соучек, 27, Бенрама, 29, Нобл, 58 (пен), Влашіч, 90+2

Тоттенхем починав 20-й тур з 6-очковим відставанням від четвертого місця, однак у "шпор" було аж три матчі в запасі. Цим необхідно було користуватись – благо, під керівництвом Антоніо Конте команда в АПЛ поразок ще не знала. Суперник, однак, виявився непростим. Лондонці приїхали у Саутгемптон і пропустили вже на 25-й хвилині зустрічі внаслідок вкидання Діалло з ауту в центр штрафного – Аллі вибив м'яч прямо на Ворд-Проуза, а той розстріляв ворота.

Globe Soccer Awards: названі найкращі тренер, збірна та клуб року

Гості у відповідь провели низку небезпечних моментів (зокрема, Сон виходив віч-на-віч). Тиск "півнів" призвів до фолу Салісу у власному карному майданчику на 39-й хвилині – захисник "святих" отримав другу жовту й покинув поле, а Тоттенхем заробив пенальті. Кейн впевнено його реалізував, зрівнявши рахунок. За 7 хвилин по перерві Харрі забив другий гол, але його скасували через офсайд.

В другому таймі Тоттенхем не зупинявся, забивши ще один гол на 67-й хвилині, однак і його не зарахували через зіткнення Догерті з голкіпером. Ще через три хвилини Догерті отримав пас від Сона й стріляв метрів з шести, але Форстер парирував. Після цього Саутгемптон заспокоїв гру, а у компенсований час "святі" могли ще й перемогу вирвати – втім, постріл Брої з близької відстані встиг накрити Санчес. Зрештою, фінальний свисток зафіксував нічию.

У паралельному матчі Уотфорд приймав Вест Хем, який знову розпочав поєдинок без Ярмоленка (Андрій залишився у запасі). Лондонці трималися у 7 очках від зони ЛЧ, тож допускати осічку вони не мали права – втім, вже на 4-й хвилині гості пропустили внаслідок вривання Бонавентуре у штрафний. 1:0!

Щастя "оленів" тривало недовго. "Молотобійці" одразу ж перехопили ініціативу, організували низку небезпечних моментів (Бенрама навіть влучив у поперечку) і, зрештою, зрівняли рахунок на 27-й хвилині – це Соучек пробив з меж карного майданчика після передачі від Боуена. Ще за дві хвилини підопічні Девіда Мойєса вийшли вперед зусиллями Бенрама, якому вдалося замкнути простріл Антоніо з лівого флангу. 1:2.

На початку другого тайму Вест Хем ще й третій гол провів, але його скасували через офсайд. Втім, на 58-й хвилині гості таки добилися свого, заробивши пенальті, який впевнено реалізував Нобл. Після цього всі питання щодо переможця були зняті, а у компенсований час свіжий Влашіч ще й добив Уотфорд – 1:4! Лондонці відсвяткували розгром, а Ярмоленко на поле так і не вийшов.

Крістал Пелас, тим часом, трощив Норвіч. "Орли" заклювали "канарок" за тайм: вже на 7-й хвилині господарі заробили пенальті, який реалізував Едуар, на 38-й він же запустив проникний пас під влучний удар Матеті, а на 42-й Едуар оформив другий асист – він перехопив м'яч у штрафному й віддав пас на Шлюппа. Той розстріляв ворота з гострого кута. 3:0!

Шокований Норвіч не зумів навіть розмочити рахунок, хоча шанси виникали і до перерви. Зокрема, Цоліс не зміг покарати суперника за помилку голкіпера. Крістал Пелас же у другому таймі особливо не тиснув, обмежившись кількома моментами та незарахованим голом Бентеке на 88-й хвилині. Фінальний свисток зафіксував розгром підопічних Діна Сміта.

Зінченко дав Ман Сіті суперзброю, але оголив раптову проблему – Англія реагує на історичні 9 голів у матчі з Лестером