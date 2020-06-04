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Тоттенхем не має шансів втримати Вертонгена – у лідера "шпор" є кілька варіантів продовження кар'єри

22:05 167 Читать на русском
Тоттенхем не має шансів втримати Вертонгена – у лідера "шпор" є кілька варіантів продовження кар'єри
Ян Вертонген / Reuters

Захисник Тоттенхема Ян Вертонген має намір змінити клубну прописку по завершенні поточного сезону.

Вертонген остаточно прийняв рішення щодо відходу з Тоттенхема, повідомляє Evening Standard.

Вертонген може перебратися до Іспанії

Зазначається, що захисник дограє поточний сезон за "шпор" попри завершення угоди, яка розрахована до 30 червня, проте покине клуб у трансферне вікно. Додається, що Тоттенхем вже змирився з втратою гравця та не намагатиметься запропонувати новий контракт.

До слова, Вертонген провів 26 поєдинків у поточному сезоні за лондонців, відзначившись 2 голами і асистом. На гравця вже є кілька претендентів, серед них Інтер, Фіорентина, Рома та Валенсія з Бетісом.

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Теги
Трансфери Інтер Інтер Рома Рома Бетіс Бетіс Англія Ян Вертонген Ян Вертонген Валенсія Валенсія Тоттенхем Тоттенхем Фіорентина Фіорентина
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