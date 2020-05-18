Вертонген может перебраться в Испанию

Защитник лондонского Тоттенхэма Ян Вертонген в ближайшее трансферное окно может сменить английскую Премьер-лигу на испанскую Ла Лигу.

Опытный центрбэк попал на радары испанских коллективов, утверждает Fichajes.

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Интерес к Вертонгену проявляют интерес Валенсия и Бетис. Пиренейцам 33-летний защитник может достаться бесплатно. Контракт Вертонгена с Тоттенхэмом действует до лета 2020-го. Он сам, правда, ранее заявлял о желании выступать за амбициозный европейский клуб. Итальянская пресса писала об интересе к одному из лидеров "шпор" со стороны миланского Интера.

В нынешнем сезоне Ян Вертонген провел 26 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 мяча и оформил 1 ассист.

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