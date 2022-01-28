Тоттенхэм намерен подписать Кулусевски, – Goal
22:23 - Читати українською
Полузащитник Ювентуса Деян Кулусевски имеет вариант продолжения карьеры в чемпионате Англии.
"Шпоры" изучают возможность подписать Кулусевски этой зимой, сообщает Goal. Отмечается, что швед может перебраться в Тоттенхэм на правах аренды.
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Помешать переходу может серьезная травма выбывшего до конца сезона Кьезы. Поэтому Ювентус намерен сохранить Кулусевски в команде.
Добавим, что Деян провел 27 матчей за "Старую синьору" в текущем сезоне, в которых забил 2 гола и отдал 3 ассиста.
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