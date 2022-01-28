"Шпори" вивчають можливість підписати Кулусевскі цієї зими, повідомляє Goal. Зазначається, що швед може перебратись до Тоттенхема на правах оренди.

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Завадити переходу може серйозна травма К'єзи, який вибув до кінця сезону. Через це Ювентус має намір зберегти Кулусевскі в команді.

Додамо, що Деян провів 27 матчів за "Стару синьйору" у поточному сезоні, у яких забив 2 голи та віддав 3 асисти.

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