Тоттенхэм нацелился на Исмаили

Защитник Шахтера Исмаили может получить шанс попробовать свои силы на Туманном Альбионе.

На радары Тоттенхэма попал Исмаили, сообщает Сalciomercato.

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Кроме бразильского защитника Шахтера, в шорт-лист лондонцев попали также хавбек Ромы Алессандро Флоренци и защитник Наполи Ельсейд Хюсай.

Ранее в СМИ была информация, что в услугах Исмаили была заинтересована Рома. "Горняки" не намерены отпускать своего игрока дешевле, чем за 50 млн евро.

В прошлом сезоне УПЛ Исмаили провел 27 матчей, в которых отметился 8-ю ассистами.

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