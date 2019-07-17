Триппьер стал игроком Атлетико

Мадридский Атлетико усилился защитником сборной Англии Кираном Триппьером.

Англичанин стал очередным новичком "матрасников", сообщает официальный сайт клуба.

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Триппьер подписал 3-летний контракт с Атлетико. Подпись под соглашением защитник поставил после успешного медобследования в Мадриде. Ориентировочная стоимость трансфера – 21,7 млн фунтов. На Ванда Метрополитано Триппьер должен стать заменой Хуанфрану, покинувшему команду в конце предыдущего сезона.

В сезоне 2018/19 Киран Триппьер провел 27 матчей в АПЛ, в которых забил 1 мяч и отдал 3 результативные передачи. Цвета "шпор" он защищал с 2015 года.