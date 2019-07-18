Тоттенхем націлився на Ісмаїлі

Захисник Шахтаря Ісмаїлі може отримати шанс спробувати свої сили на Туманному Альбіоні.

На радари Тоттенхема потрапив Ісмаїлі, повідомляє Сalciomercato.

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Окрім бразильського оборонця Шахтаря, в шорт-лист лондонців потрапили також хавбек Роми Алессандро Флоренці та захисник Наполі Ельсейд Хюсай.

Раніше у ЗМІ була інформація, що в послугах Ісмаїлі була зацікавлена Рома. "Гірники" не мають наміру відпускати свого гравця дешевше, ніж за 50 млн євро.

В минулому сезоні УПЛ Ісмаїлі провів 27 матчів, в яких відзначився 8-ма асистами.

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