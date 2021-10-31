Тоттенхэм может уволить Эшпириту Санту – следующие два поединка определят судьбу тренера
10:36 - Читати українською
Главный тренер Тоттенхэма Нуну Эшпириту Санту может остаться без работы в очень короткие сроки.
завершено
Эдинсон Кавани 64’
Маркус Рашфорд 86’
64’ Эдинсон Кавани
86’ Маркус Рашфорд
Руководство "шпор" недовольно выступлениями команды и размышляет об увольнении Санту, сообщает Николо Скира в своем твиттере.
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Судьба португальца зависит от матчей против Витесса в Лиге конференций и Эвертона в АПЛ. Если Тоттенхэм проиграет в одном из этих поединков, то Эшпириту Санту будет уволен.
К слову, "шпоры" занимают 8 место в АПЛ, имея в активе 15 очков. В Лиге конференций Тоттенхэм третий в группе, имея 4 пункта после 3 туров.
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