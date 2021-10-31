Главный тренер Тоттенхэма Нуну Эшпириту Санту может остаться без работы в очень короткие сроки.

Руководство "шпор" недовольно выступлениями команды и размышляет об увольнении Санту, сообщает Николо Скира в своем твиттере.

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Судьба португальца зависит от матчей против Витесса в Лиге конференций и Эвертона в АПЛ. Если Тоттенхэм проиграет в одном из этих поединков, то Эшпириту Санту будет уволен.

К слову, "шпоры" занимают 8 место в АПЛ, имея в активе 15 очков. В Лиге конференций Тоттенхэм третий в группе, имея 4 пункта после 3 туров.

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