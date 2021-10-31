Головний тренер Тоттенхема Нуну Ешпіріту Санту може залишитись без роботи в дуже короткі терміни.

Керівництво "шпор" незадоволене виступами команди та розмірковує щодо звільнення Санту, повідомляє Ніколо Скіра у своєму твіттері.

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Доля португальця залежить від матчів проти Вітесса в Лізі конференцій та Евертона в АПЛ. Якщо Тоттенхем програє в одному з цих поєдинків, то Ешпіріту Санту буде звільнений.

До слова, "шпори" наразі посідають 8 місце в АПЛ, маючи в активі 15 очок. У Лізі конференцій Тоттенхем третій у групі, маючи 4 пункти після 3 турів.

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