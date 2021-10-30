Тоттенхэм уступил Манчестер Юнайтед в рамках 10-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Уле Гуннар Сульшер сумел хотя бы временно пристыдить критиков, яркой победой прервав безвыигрышную серию из четырех матчей подряд в рамках чемпионата. У Тоттенхэма не было никаких шансов.

Манчестер Юнайтед разгромил безыдейный Тоттенхэм – Эшпириту Санту примерил "костюм" Сульшера

Главным героем противостояния стал Криштиану Роналду. Португалец открыл счет в конце первого тайма, а во второй половине изысканным ассистом помог забить Эдинсону Кавани.