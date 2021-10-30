Роналду оформил гол+пас – видеообзор матча Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед – 0:3
22:46 - Читати українською
Тоттенхэм уступил Манчестер Юнайтед в рамках 10-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
завершено
Эдинсон Кавани 64’
Маркус Рашфорд 86’
64’ Эдинсон Кавани
86’ Маркус Рашфорд
Уле Гуннар Сульшер сумел хотя бы временно пристыдить критиков, яркой победой прервав безвыигрышную серию из четырех матчей подряд в рамках чемпионата. У Тоттенхэма не было никаких шансов.
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Главным героем противостояния стал Криштиану Роналду. Португалец открыл счет в конце первого тайма, а во второй половине изысканным ассистом помог забить Эдинсону Кавани.
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