Тоттенхэм может подписать Себальоса – Почеттино пообещал полузащитнику ключевую роль в команде

Полузащитник Реала Дани Себальос может присоединиться к Тоттенхэму этим летом.

Полузащитник Реала Дани Себальос всерьез заинтересовал лондонский Тоттехем, сообщает AS.

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Стороны обсудили возможное сотрудничество в телефонном разговоре. Главный тренер Тоттенхэма Маурисио Почеттино заверил футболиста, что в случае перехода он получит ключевую роль в английской команде.

Ранее сообщалось, что Реал готов продать 22-летнего испанца за 50 млн евро. Игрок также заинтересовал Милан.

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