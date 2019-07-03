Ливерпуль включился в борьбу за Себальоса

Полузащитник мадридского Реала Дани Себальос попал в сферу интересов английского Ливерпуля.

В услугах чемпиона Европы в составе сборной Испании U-21 заинтересован наставник мерсисайдцев Юрген Клопп, сообщает Marca.

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После того, как главный тренер Реала Зинедин Зидан дал понять, что Себальос не входит в его планы, хавбек находится на радаре нескольких клубов Серии А, Бундеслиги и АПЛ. В частности, среди конкурентов Ливерпуля – лондонские Арсенал и Тоттенхэм, но "красные" могут предложить лучшие финансовые условия.

Ранее главным претендентом на Дани Себальоса считался Милан. "Россонери", правда, собирались взять его в аренду. В сезоне 2018/19 воспитанник Бетиса провел 34 матча во всех турнирах, в которых забил 3 мяча.

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