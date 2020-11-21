У рамках 9-го туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Тоттенхем переграв Манчестер Сіті. До вашої уваги відео забитих м'ячів і найцікавіших миттєвостей поєдинку.

Робочим ігровий план Жозе Моурінью зробив швидкий м'яч "шпор". Уже на 5-й хвилині Ндомбеле класно розвернувся у центрі поля і пасом вивів на ударну позицію Сон Хин Міна, а кореєць пробив Едерсона в ближньому бою.

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Далі Тоттенхем свідомо віддав ініціативу Сіті, але вчасно реагував на загострення від атакувальної ланки гостей. А коли оборона давала збій, то партнерів виручав кіпер лондонців Льоріс. "Містяни" зуміли забити до перерви зусиллями Ляпорта, проте арбітр скасував гол через гру рукою.

У другому таймі "шпори" ще раз використали вільні зони в редутах Ман Сіті. На 65-й хвилині Кейн помітив ривок Ло Чельсо до вільної зони, розрізав оборону пасом на аргентинця, а Джованні спокійно пробив у дальній кут – 2:0!

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