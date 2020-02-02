Тоттенхем – Манчестер Сіті: онлайн-трансляція матчу АПЛ – Зінченко в основі

"Містяни" приїхали в гості до "шпор" на центральний матч 25 туру АПЛ. Стартові склади та онлайн-трансляцію зустрічі шукайте на "Футбол 24".

Матч Тоттенхем – Манчестер Сіті розпочався о 18:30 за київським часом. "Футбол 24" проведе текстовий онлайн зустрічі. Відеотрансляція поєдинку від Setanta Sports Ukraine доступна в цій новині.

"Містяни" на тижні програли дербі в Кубку ліги, але їхні січневі результати непогані. Манчестер Сіті йде на другому місці АПЛ, поступаючись Ліверпулю на 22 очки. Тоттенхем, у свою чергу, веде боротьбу за зону Ліги чемпіонів.

Попередня зустріч між командами завершилася результативною нічиєю 2:2, хоча хлопці Гвардіоли тоді буквально "возили" суперника по газону, завдавши на 27 ударів більше.

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Олександр Зінченко грає з перших хвилин, а Жозе Моурінью довірив місце в основі новачку Стевену Бергвейну.

Стартові склади

Тоттенхем: Льоріс – Ор'є, Алдервейрельд, Санчес, Танганга – Ло Чельсо, Вінкс – Бергвейн, Аллі, Сон – Моура.

Запасні: Гассаніга, Вертонген, Дайєр, Ндомбеле, Сессеньйон, Жедсон, Ламела.

Манчестер Сіті: Едерсон – Вокер, Отаменді, Фернандінью, Зінченко – де Брюйне, Родрі, Гюндоган – Марез, Агуеро, Стерлінг.

Запасні: Браво, Жезус, Б.Сілва, Д.Сілва, Канселу, Фоден, Гарсія.