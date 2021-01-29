Тоттенхем приймав Ліверпуль у 20 турі АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Тоттенхем – Ліверпуль.

Сон відкрив рахунок у поєдинку, але VAR скасував взяття воріт через ледь помітний офсайд. Натомість гол Фірміно перед свистком на перерву був забитий без порушення правил.

Ліверпуль впевнено переміг Тоттенхем, перервавши 5-матчеву безвиграшну серію – мерсисайдці повернулися у зону ЛЧ

На старті другого тайму Александер-Арнольд, здавалося, вбив інтригу, подвоївши перевагу мерсисайдців, але "шпори" швидко відквитали один м'яч. На 66-й хвилині Мане скористався фатальною помилкою оборонця Тоттенхема та потужним ударом поставив крапку у матчі.

Перемога дозволила Ліверпулю повернутись у топ-4, Тоттенхем розташувався на 6-й сходинці.

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