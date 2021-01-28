Тоттенхэм – Ливерпуль: стартовые составы на центральный матч АПЛ
21:05 - Читати українською
В рамках поединка 20-го тура английского чемпионата Тоттенхэм принимает Ливерпуль. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".
Матч 20-го тура АПЛ Тоттенхэм – Ливерпуль начнётся в 22:00 по киевскому времени. Видеотрансляция доступна на "Setanta Sports", текстовую онлайн-трансляцию проведёт "Футбол 24".
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Стартовые составы
Тоттенхэм:
Ливерпуль:
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