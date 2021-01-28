Тоттенхем – Ліверпуль: онлайн-трансляція центрального матчу АПЛ
28 січня 21:58 - Читать на русском
В рамках поєдинку 20-го туру англійського чемпіонату Тоттенхем приймає Ліверпуль. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".
Роберто Фірміно 45+4’
Садьйо Мане 66’
45+4’ Роберто Фірміно
66’ Садьйо Мане
Матч 20-го туру АПЛ Тоттенхем – Ліверпуль розпочався о 22:00 за київським часом. Відеотрансляція доступна на "Setanta Sports", текстову онлайн-трансляцію проводить "Футбол 24".
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Стартові склади
Тоттенхем:
Ліверпуль:
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