Сократис Папастатопулос, который с недавних пор находится в статусе свободного агента, мог присоединиться к Ливерпулю, утверждает The Athletic.

Арсенал официально избавился от еще одного ветерана

После прекращения сотрудничества с Арсеналом на 32-летнего защитника выходили представители мерсисайдцев. Стороны контактировали, но к серьезным переговорам дело не дошло. Ожидается, что в ближайшее время Сократис вернется на родину и подпишет контракт с Олимпиакосом.

Напомним, Папастатопулос играл в Арсенале с 2018 года, но в этом сезоне не попал даже в заявку. До трансфера в Лондон успел поиграть за АЕК, Ники Волу, Милан, Дженоа, Вердер и Боруссию Д. В последней работал, в том числе, и под руководством Юргена Клоппа.

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