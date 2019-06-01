Ливерпуль бил Тоттенхэм и заслуженно выиграл финал Лиги чемпионов 2018/19

Ливерпуль переиграл Тоттенхэм 2:0 в финале ЛЧ 2018/19. Счет и обзор матча Лиги чемпионов читайте на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Тоттенхэм – Ливерпуль на "Футбол 24", стартовал в 22:00 по киевскому времени. Это второй еврокубковый финал имени Англии за неделю. В решающем матче Лиги Европы Челси разгромил Арсенал. Юрген Клопп проиграл Маурисио Почеттино только 1 матч из 9-и предыдущих, в том числе выиграл обе встречи АПЛ 2018/19, но эта дуэль точно самая важная для обоих – эти наставники еще не выиграли ни одного еврокубкового финала и не снискали со своими нынешними командами хотя бы одного трофея.

Тоттенхэм – Ливерпуль: онлайн-трансляция финала Лиги чемпионов 2018/19

Ливерпуль забил после пенальти, назначенного на 23-й секунде, что стало самым быстрым подобным решением рефери за всю историю финалов Кубка европейских чемпионов и чисто ЛЧ в целом. Сиссоко как-то неуклюже высунул руку, и снаряд попал в вытянутую конечность игрока Тоттенхэма. VAR подтверждает, что это 11-метровый, хотя эпизод такой: 50 на 50. Салах мастерски реализовал приговор – круглый просвистел над лицом Льориса.

Тоттенхэм – Ливерпуль – видео гола

RÉCORD HISTÓRICO – Después de 3.033 partidos disputados y un total de 727 penaltis (529 de ellos convertidos en gol), acabamos de presenciar el penalti más tempranero jamás señalado (a los 23 Segundos) en TODA la historia de la UEFA Champions League. — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) 1 червня 2019 р.

Александр-Арнольд выстрелил издали – мощно и чуточку не точно. Обнаженная болельщица выбежала на поле, прервав игру на некоторое время. Сон ответил намеком на первый момент лондонцев. Впрочем классный пас из глубины не завершился ударом или выходом на одинокого вратаря, поскольку кореец не смог обыграть Александр-Арнольда один в один. Робертсон прошел с центра поля, защитника Ливерпуля никто не встречал, но и партнеры не очень спешили открываться. Эндрю решился на дальний удар – Льорис потянул.

Скучноватый первый тайм. Команда Клоппа слишком легко все контролирует: 8:2 по ударам, 2:0 по прицельными. Моментов, как кот наплакал. К слову, Ливерпуль выиграл все свои 4 финала Кубка чемпионов, в которых забивал первым (1977, 1978, 1981 и 1984), а в целом только 7 команд за последние 41 финал смогли оформить камбэк в решающей игре главного еврокубка.

Spurs 0-1 Liverpool HT:



Shots: 2-8

Pass accuracy: 81%-69%

Chances created: 1-4

Possession: 63%-37%



Mohamed Salah's early penalty puts the Reds ahead at the break in the #UCLFinal. pic.twitter.com/rRNCX7EqFg — Squawka Football (@Squawka) 1 червня 2019 р.

"Красные" начали и второй тайм с удара. Фабиньо издалека приложился, но не очень удачно. Салах ворвался в штрафную Тоттенхэма, качнул оппонента, однако попал в Вертонгена с нескольких метров. Может, это развязанные шнурки помешали египтянину сыграть лучше? Алли аналогично сыграл в штрафной Ливерпуля – это ван Дейк хладнокровно заблокировал удар. Фирмино уже на 58-й ушел с поля. Ориджи, который принес команде Клоппа путевку в Мадрид в полуфинальной битве с Барселоной, получил новый шанс.

Лукас Моура, герой другого полуфинала, вышел вместо опорника Уинкса на 66-й. Это уже более интереснее решение. Милнер, заменивший Вейналдума пробил после комбинации Мане и Салаха. Льорис даже не шелохнулся, но мяч разминулся с воротами. Затем команды обменялись скоростными выпадами с флангов, но ни те, ни другие до ударов дело не довели.

Сон классно прошел всех защитников на рывке, но нидерландская стена остановила корейца. Ван Дейк очень круто выдержал бой скоростей и в стиле легендарных итальянских центрбеков выгреб мяч ногой. Алли несколько попыток выполнил, однако не слишком нагрузил Алиссона. Сон издалека и Моура из пределов штрафной дважды за несколько секунд проверили бразильца – и тут стена. Эриксен закрутил в дальний угол со стандарта на границе штрафной по левому флангу – Алиссон эффектно тянет. Сон с нескольких метров не попадает в пустые ворота, хотя там и так офсайд.

Ливерпуль выдержал натиск, ответив голом Ориджb. Бельгиец остановил мяч на подборе после не совсем удачной игры защитников Тоттенхэма и идеально нежно покатил в дальний угол. Скомина добавил 5 минут, которые уже ничего кардинально не изменили. Роуз и Сон еще попытали счастья, но этого Алиссона и Месси с Роналду не пробили бы сегодня.

Геній, який працював на Тоттенхем, повертає Ліверпуль у топ своїми секретами – дива, яким позаздрив би і Лобановський