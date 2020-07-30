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Тоттенхэм ярко представил новую форму на сезон 2020/21

12:22 - Читати українською
Тоттенхэм ярко представил новую форму на сезон 2020/21
Игроки Тоттенхэма получили новую форму / Твиттер ФК Тоттенхэм

Лондонский Тоттенхэм эффектным видео представил новые комплекты домашней и выездной формы на грядущий сезон.

Презентация состоялась в официальном Твиттере клуба.

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Комплект домашней формы выполнили в традиционных цветах "шпор" – белая с темно-синими вставками. А вот над выездной экипировкой дизайнеры решили поэкспериментировать и сделали ее в темно-зеленых тонах. Техническим спонсором команды остается американская компания Nike. За это сотрудничество лондонский клуб будет получать около 31 млн евро в год.

Добавим, что Тоттенхэм завершил этот сезон на 6 строчке АПЛ. На стадии 1/16 плей-офф Лиги чемпионов команда Моуринью вылетела от РБ Лейпциг, уступив с общим счетом 0:4.

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Теги
Англия Футбольная форма Тоттенхэм Тоттенхэм
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