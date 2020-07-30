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Тоттенхем яскраво представив нову форму на сезон 2020/21

12:22 - Читать на русском
Тоттенхем яскраво представив нову форму на сезон 2020/21
Гравці Тоттенхема отримали нову форму / Твіттер ФК Тоттенхем

Лондонський Тоттенхем ефектним відео презентував нові комплекти домашньої та виїзної форми на прийдешній сезон .

Презентація відбулась в офіційному Твіттері клубу.

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Комплект домашньої форми виконали в традиційних кольорах "шпор" – біла з темно-синіми вставками. А от над виїзним екіпіруванням дизайнери вирішили поекспериментувати та зробили її в темно-зелених тонах. Технічним спонсором команди залишається американська компанія Nike. За цю співпрацю лондонський клуб отримуватиме близько 31 млн євро на рік.

Додамо, що Тоттенхем завершив цей сезон на 6 сходинці АПЛ. На стадії 1/16 плей-офф Ліги чемпіонів команда Моурінью вилетіла від РБ Лейпциг, поступившись з загальним рахунком 0:4.

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Теги
Англія Футбольна форма Тоттенхем Тоттенхем
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