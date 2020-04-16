Тоттенхэм и Милан нацелились на защитника Барселоны Эмерсона – он арендован Бетисом

Защитник севильского Бетиса Эмерсон, права на которого принадлежат Барселоне, попал в сферу интересов лондонского Тоттенхэма и Милана.

Бразильский талант может покинуть Испанию в ближайшее трансферное окно, сообщает Mundo Deportivo.

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Эмерсон хорошо себя проявил в аренде в Бетисе и может пойти на повышение. В услугах фулбека заинтересованы Тоттенхэм и Милан. 21-летний бразилец имеет действующий до лета 2024-го контракт с Барселоной, но шансы закрепиться на Камп Ноу минимальны. "Блаугранас" в прошлом году отдали Атлетико Минейро за Эмерсона 12 млн евро.

В нынешнем сезоне Эмерсон провел 23 матча в Ла Лиге, в которых забил 3 мяча и отдал 5 результативных передач.

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