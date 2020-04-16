toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Англия
КОРОНАВИРУС ШАХТЕР ДИНАМО КИЕВ ТРАНСФЕРЫ

Тоттенхэм и Милан нацелились на защитника Барселоны Эмерсона – он арендован Бетисом

14:03 9 Читати українською
Тоттенхэм и Милан нацелились на защитника Барселоны Эмерсона – он арендован Бетисом
Эмерсон против Месси / EFE

Защитник севильского Бетиса Эмерсон, права на которого принадлежат Барселоне, попал в сферу интересов лондонского Тоттенхэма и Милана.

Бразильский талант может покинуть Испанию в ближайшее трансферное окно, сообщает Mundo Deportivo.

Севилья проиграла арбитраж в Лозанне – нервионцы должны деньги за трансфер Лангле в Барселону

Эмерсон хорошо себя проявил в аренде в Бетисе и может пойти на повышение. В услугах фулбека заинтересованы Тоттенхэм и Милан. 21-летний бразилец имеет действующий до лета 2024-го контракт с Барселоной, но шансы закрепиться на Камп Ноу минимальны. "Блаугранас" в прошлом году отдали Атлетико Минейро за Эмерсона 12 млн евро.

В нынешнем сезоне Эмерсон провел 23 матча в Ла Лиге, в которых забил 3 мяча и отдал 5 результативных передач.

Ножі наголо: Барселона тріщить по швах – масові відставки, жахливі звинувачення і декілька підозрюваних

blog_ava
Блохин: Белорусы серьезно говорят, что их чемпионат сильнее украинского – но это даже не смешно
08:52
318
Теги
Трансферы Чемпионата Испании Трансферы Чемпионата Англии Барселона Барселона Трансферы Трансферы Барселоны Англия Италия Трансферы Милана Трансферы Чемпионата Италии Эмерсон Эмерсон Тоттенхэм Тоттенхэм Милан Милан Бетис Бетис
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
3
час
:
24
мин
МФК Металлург
18:00
Горняк-Спорт
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук