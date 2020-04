Ножі наголо: Барселона тріщить по швах – масові відставки, жахливі звинувачення і декілька підозрюваних

Барселона – це футбольний детектив, яка не припиняє виходити в ефір навіть після вимушеної зупинки Ла Ліги. Такий собі хедлайнер скандальних новин. Тривала інституційна криза поширюється клубом, наче ракова пухлина, вражаючи щораз більше життєво необхідних органів для нормального функціонування. Мадридська преса іронічно називає каталонців ФК Хаос, а світові ЗМі, як Daily Mail, пишуть про аматорів біля керма історичного гранда. Масовий демарш колишніх соратників Бартомеу на чолі з таємничим Русо підтвердив величезний розкол у правлячій хунті.

Керівництво Барселони розвалюється – 6 директорів подали у відставку

Нинішнє керівництво ніколи не ладнало з роздягальнею, але зимовий скандал (“Barcagate”) навколо підозрілої компанії I3 Ventures з резиденцією в Уругваї, остаточно розділив блаугранас на два ворожі табори. З одного боку – керівництво, з іншого – гравці. Клуб начебто платив I3 Ventures, яка теоретично мала б провести звичайнісінький моніторинг соцмереж, за розповсюдження негативних історій про найбільших зірок команди. Простими словами, відповідальність за регулярні конфлікти віртуозно перекладалась на плечі футболістів. Насамперед, звільнення Вальверде з резонансною заявою Абідаля і різкою відповіддю Мессі в Інстаграм.

Звісно, що Барто заперечував зв'язок “моніторингової компанії” з навмисним забрудненням репутації Лео, Піке або Хаві, який публічно підтримував опозиційного кандидата на виборах-2021 Віктора Фонта. Президент особисто поспілкувався з гравцями і навіть пригрозив ЗМІ за наклеп… але йому не повірили. “Це все дуже дивно”, – зізнається Мессі. Далі – найцікавіше. Каталонський Diario SPORT з’ясував, що клуб переводив кошти I3 Ventures з трьох різних рахунків на загальну суму 980 тисяч євро. Оскільки жоден з п’яти платежів не перевищив 200 тисяч, його не потрібно було перевіряти фінансовою комісією. Тобто, хтось міг непогано нажитись, зважаючи, що іспанські компанії просять за схожий моніторинг 180 (!) тисяч євро. Клуб зухвало обкрадають – це головний меседж Русо до фанів після скандальної відставки.

Rousaud believes that now “there is no credibility in the current directive” [sport] #FCB pic.twitter.com/CLJ1iBMoeU