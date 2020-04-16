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Севилья проиграла арбитраж в Лозанне – нервионцы должны деньги за трансфер Лангле в Барселону

12:05 33 Читати українською
Севилья проиграла арбитраж в Лозанне – нервионцы должны деньги за трансфер Лангле в Барселону
Клеман Лангле (слева) / AFP

Спортивный арбитражный суд в Лозанне вынес решение по делу о трансфере Клемана Лангле из Севильи в Барселону. "Красно-белые" теперь должны кругленькую сумму воспитавшему защитника клубу.

Севилья в течение 45 дней обязана выплатить 3,708 млн евро Нанси, сообщает официальный сайт французского клуба.

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Лотарингийцы воспитали Лангле и в январе 2017 продали в Севилью за 5 млн евро. Такое соглашение содержало пункт о 12 % для Нанси от суммы последующей продажи защитника. Однако, после трансфера Лангле в Барселону за 35 млн евро нервионцы отказались платить. Севилья настаивала, что переход состоялся через выплату клаусулу самим игроком, поэтому факта продажи не было.

CAS, однако, признал обоснованной позицию Нанси. Упомянутые свыше 3,7 млн в евровалюте могут серьезно улучшить финансовое положение клуба-середняка Лиги 2.

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Теги
Испания Трансферы Чемпионата Испании Спортивный арбитражный суд в Лозанне Клеман Лангле Клеман Лангле Трансферы Барселоны Барселона Барселона Севилья Севилья Нанси Нанси Трансферы
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