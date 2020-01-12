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Тоттенхэм и Челси поборются за хавбека Ромы – представители лондонских клубов прибыли в Рим

12 января 15:56 213 Читати українською
Тоттенхэм и Челси поборются за хавбека Ромы – представители лондонских клубов прибыли в Рим
Амаду Диавара / Eurosport

Полузащитник "волков" Амаду Диавара может перейти в один из английских грандов.

Представители Челси и Тоттенхэма посетят матч 19 тура Серии А, в котором Рома сыграет с Ювентусом. Целью визита в столицу Италии для обоих лондонских клубов являются переговоры относительно возможного перехода Амаду Диавара, информирует Football Italia.

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22-летний гвинеец достиг значительного прогресса после перехода в Рому из Наполи летом 2019 года. В текущем сезоне он сыграл 10 матчей в Серии А и 5 в Лиге Европы. Известный портал Transfermarkt оценивает Диавара в 20 млн евро.

К слову, матч Рома – Ювентус начнется в 21:45 по киевскому времени.

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