toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
АНДРЕЙ ЛУНИН УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ КАРПАТЫ

Мораес заинтересовал Рому и еще один клуб Серии А, – СМИ

11 января 17:48 540 Читати українською
Мораес заинтересовал Рому и еще один клуб Серии А, – СМИ
Жуниор Мораес / ФК Шахтер

Итальянские клубы рассматривают вариант с подписанием форварда Шахтера.

Рома наблюдала за игрой Мораеса в течение последних месяцев и осталась довольна увиденным, информирует RomaPress.

Рома может провести товарищеский матч с Шахтером в Украине, – менеджер "волков"

В то же время руководство "волков" понимает, что приобрести 32-летнего форварда в текущее трансферное окно будет непросто, ведь в его услугах заинтересованы несколько европейских клубов. В частности представители Болоньи несколько недель назад встречались с агентом игрока.

Кроме того, у Жуниора Мораеса нет паспорта гражданина ЕС, а у Ромы нет квот для покупки таких футболистов. Впрочем, окружение футболиста уверено, что если стороны придут к согласию относительно трансфера, то игрок сможет претендовать на гражданство сразу в двух странах с ЕС.

Напомним, что Мораес в текущем сезоне забил 15 голов в 16 матчах за Шахтер в УПЛ, а также дважды отличился в Лиге чемпионов. Его контракт с "горняками" рассчитан до конца 2021 года.

Найкращий бомбардир Динамо та колишня надія України – гравці УПЛ, які влітку 2020 року можуть стати вільними агентами

blog_ava
Буяльский сравнил новичка Динамо с бывшей звездой клуба
17 января
808
Теги
Шахтер Шахтер Трансферы Главное Трансферы Чемпионата Италии Болонья Болонья Рома Рома Трансферы Шахтера Жуниор Мораес Жуниор Мораес
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
12
час
:
27
мин
Уотфорд
14:30
Тоттенхэм
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук