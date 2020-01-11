Мораес заинтересовал Рому и еще один клуб Серии А, – СМИ

Итальянские клубы рассматривают вариант с подписанием форварда Шахтера.

Рома наблюдала за игрой Мораеса в течение последних месяцев и осталась довольна увиденным, информирует RomaPress.

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В то же время руководство "волков" понимает, что приобрести 32-летнего форварда в текущее трансферное окно будет непросто, ведь в его услугах заинтересованы несколько европейских клубов. В частности представители Болоньи несколько недель назад встречались с агентом игрока.

Кроме того, у Жуниора Мораеса нет паспорта гражданина ЕС, а у Ромы нет квот для покупки таких футболистов. Впрочем, окружение футболиста уверено, что если стороны придут к согласию относительно трансфера, то игрок сможет претендовать на гражданство сразу в двух странах с ЕС.

Напомним, что Мораес в текущем сезоне забил 15 голов в 16 матчах за Шахтер в УПЛ, а также дважды отличился в Лиге чемпионов. Его контракт с "горняками" рассчитан до конца 2021 года.

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