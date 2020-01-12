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Тоттенхем і Челсі позмагаються за хавбека Роми – представники лондонських клубів прибули в Рим

15:53 390 Читать на русском
Тоттенхем і Челсі позмагаються за хавбека Роми – представники лондонських клубів прибули в Рим
Амаду Діавара / Eurosport

Півзахисник "вовків" Амаду Діавара може перейти в один з англійських грандів.

Представники Челсі і Тоттенхема відвідають матч 19 туру Серії А, у якому Рома зіграє з Ювентусом. Метою візиту в столицю Італії для обох лондонських клубів є переговори щодо можливого переходу Амаду Діавара, інформує Football Italia.

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22-річний гвінеєць досяг значного прогресу після переходу в Рому з Наполі влітку 2019 року. В поточному сезоні він зіграв 10 матчів в Серії А та 5 у Лізі Європи. Відомий портал Transfermarkt оцінює Діавара у 20 млн євро.

До слова, матч Рома – Ювентус розпочнеться о 21:45 за київським часом.

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