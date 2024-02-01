Брентфорд открыл счет на чужом поле. Мопе отпраздновал гол перед вражескими болельщиками, перекривив фирменный прием Мэддисона с метанием дротиков.

Ман Сити вышел на вторую позицию, а Ярмолюк помог забить Тоттенхэму – но "шпоры" победили и вернулись в зону ЛЧ

Джеймс остановил оппонента в центре поля для разговора. "Я сказал, что он, наверное, не забил достаточно голов в последнее время, чтобы придумать собственное празднование, поэтому взял мое", – сказал после игры англичанин. Мопе парировал в Instagram: "В моей карьере было больше голов и меньше вылетов из АПЛ, чем у Мэддисона".

Другую дуэль разыграли Тоуни и Викарио. Форвард во втором тайме поразил ворота Тоттенхэма и тоже провокационно вел себя. Голкипер "шпор" остроумно ответил: "Он весь матч что-то мне говорил. Когда раздался финальный свисток, я сказал, что надеюсь, что он не сделал ставку на этот матч".

Напомним, что Тоуни пропустил восемь месяцев из-за дисквалификации, связанной со ставками на матчи.

Тоттенхэм победил, но Постекоглу разочаровало поведение его футболистов: "Я не фанат такого. Мне не нравится вся эта бравада, Если вы так смелы, то выходите в клетку UFC. Мы играем в футбол. Я хочу, чтобы ребята сосредоточились на этом и не искали мотивации в чем-то другом. Мэддисон в первом тайме больше говорил с арбитром, чем контролировал мяч. От него требуется другое".