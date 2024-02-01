Брентфорд відкрив рахунок на чужому полі. Мопе відсвяткував гол перед ворожими вболівальниками, перекрививши фірмовий прийом Меддісона з метанням дротиків.

Ман Сіті вийшов на другу позицію, а Ярмолюк допоміг забити Тоттенхему – але "шпори" перемогли й повернулись у зону ЛЧ

Джеймс зупинив опонента в центрі поля на розмову. "Я сказав, що він, напевно, не забив достатньо голів останнім часом, щоб придумати власне святкування, тому взяв моє", – сказав після гри англієць. Мопе парирував в Instagram: "У моїй кар'єрі було більше голів і менше вильотів з АПЛ, ніж у Меддісона".

Іншу дуель розіграли Тоуні та Вікаріо. Форвард у другому таймі вразив ворота Тоттенхема й також провокативно поводився. Голкіпер "шпор" дотепно відповів: "Він весь матч щось мені говорив. Коли пролунав фінальний свисток, я сказав, що сподіваюсь, що він не зробив ставку на цей матч".

Нагадаємо, що Тоуні пропустив вісім місяців через дискваліфікацію, пов'язану зі ставками на матчі.

Тоттенхем переміг, але Постекоглу розчарувала поведінка його футболістів: "Я не фанат такого. Мені не подобається вся ця бравада, Якщо ви такі сміливі, то виходьте в клітку UFC. Ми граємо у футбол. Я хочу, щоб хлопці зосередилися на цьому і не шукали мотивації в чомусь іншому. Меддісон у першому таймі більше говорив з арбітром, ніж контролював м'яч. Від нього вимагається інше".