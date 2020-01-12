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Тоттенхэм хочет вернуть Льоренте из-за травмы Кейна

12 января 16:07 143 Читати українською
Тоттенхэм хочет вернуть Льоренте из-за травмы Кейна
Фернандо Льоренте / Фото из открытых источников

Экс-игрок лондонского клуба может вернуться в свою бывшую команду.

Лондонский Тоттенхэм может арендовать нападающего Наполи Фернандо Льоренте, который только в сентябре покинул "шпор" на правах свободного агента, сообщает издание La Gazzetta dello Sport.

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34-летний испанский форвард должен заменить в команде Моуринью травмированного Харри Кейна. Нападающий сборной Англии в субботу был прооперирован и еще не скоро сможет помочь своей команде.

Напомним, Льоренте перешел в Тоттенхэм 31 августа 2017 года из Суонси за 15 млн евро. Отыграв за лондонцев два сезона испанец, после завершения контракта, перешел к неаполитанцам. В текущем сезоне он провел за Наполи во всех турнирах 21 матч, в которых забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.

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