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Тоттенхем хоче повернути Льоренте через травму Кейна

16:07 275 Читать на русском
Тоттенхем хоче повернути Льоренте через травму Кейна
Фернандо Льоренте / Фото з відкритих джерел

Екс-гравець лондонського клубу може повернутись до своєї колишньої команди.

Лондонський Тоттенхем може орендувати нападника Наполі Фернандо Льоренте, який лише у вересні покинув "шпор" на правах вільного агента, повідомляє видання La Gazzetta dello Sport.

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34-річний іспанський форвард мав би замінити у команді Моурінью травмованого Харрі Кейна. Нападника збірної Англії у суботу було прооперовано, тож він ще не скоро зможе допомогти своїй команді.

Нагадаємо, Льоренте перейшов у Тоттенхем 31 серпня 2017 року з Суонсі за 15 млн євро. Відігравши за лондонців два сезони іспанець, після закінчення угоди, перейшов у стан неаполітанців. У поточному сезоні він провів за Наполі у всіх турнірах 21 матч, в яких забив 4 голи і віддав 1 результативну передачу.

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