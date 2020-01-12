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Тоттенхэм может ослабить соперника Шахтера – "шпоры" близки к подписанию хавбека Бенфики

12 января 09:30 174 Читати українською
Тоттенхэм может ослабить соперника Шахтера – "шпоры" близки к подписанию хавбека Бенфики
Жедсон Фернандес / Фото из открытых источников

Полузащитник сборной Португалии Жедсон Фернандес может в ближайшее время сменить команду и чемпионат.

Полузащитник Бенфики Жедсон Фернандес близок к переходу в Тоттенхэм, сообщает издание Sky Sports. Клуб Моуринью планирует арендовать 21-летнего игрока на полтора года. Соперник Шахтера в Лиге Европы не против отдать своего футболиста в аренду, однако настаивает на обязательном дальнейшем выкупе контракта Фернандеса.

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Ранее сообщалось, что португальцем интересуется Манчестер Юнайтед, Вест Хэм и Челси, но сам игрок предпочитает Лондон в связи с семейными обстоятельствами. К слову, Жедсон в текущем сезоне в чемпионате Португалии сыграл за Бенфику семь поединков, но результативными действиями не отличался.

Напомним, Бенфика будет противостоять Шахтеру в рамках 1/16 финала Лиги Европы. Матчи между чемпионами Украины и Португалии состоятся 20 и 27 февраля.

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