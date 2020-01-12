Тоттенхэм – Ливерпуль: солидные "шпоры", грамотные решения Моуринью, но класс Фирмино и Ко все решил, у Клоппа +16

Ливерпуль минимально переиграл Тоттенхэм (0:1) в центральном матче 22 тура АПЛ. Отчет об игре читайте на "Футбол 24".

Ливерпуль приехал в Лондон уверенным лидером чемпионата, потеряв лишь 2 очка за 20 матчей. Тоттенхэм борется за зону Лиги чемпионов, но в последних двух турах набрал всего один зачетный балл. Жозе Моуринью не мог рассчитывать на травмированного Харри Кейна, вокруг которого строил всю игру в атаке. Поэтому гости выглядели грандиозным фаворитом матча, пусть даже Юрген Клопп из-за своего переполненного лазарета посадил в запас юных исполнителей.

Роналду грандіозно увірвався у 2020, Зінченко підняв хайп, Реал дістав Барсу, Ліверпуль пригадав Шенклі – огляд вікенду

Уже на третьей минуте Ливерпуль мог открыть счет, когда организовал быструю атаку с классным пасом Окслейд-Чемберлена. Удар Фирмино "шпоры" заблокировали, а добивание самого Алекса приняла на себя штанга. Тренерский штаб Тоттенхэма удивил, выпустив справа в обороне юного Яфета Танганга. Дебютант стал героем этого эпизода, а затем еще не раз напомнил о себе во время встречи в дуэлях с Мане.

Хозяева оборонялись низким блоком и каждый перехват пытались превратить в контратаку. Моура проскочил двух оппонентов и пробил – мяч разминулся с ближней штангой. Сон запрессинговал Хендерсона, прибежал в штрафную, но не попал в дальний угол. Алли принял сложную диагональ, однако выстрелил над воротами. Еще одна ошибка Хендерсона привела к слабому удару Эриксена – Алиссон на месте.

Тоттенхэм столько создал к середине первого тайма, но игра была под контролем Ливерпуля. Мерсисайдцы имели тотальное преимущество по владению (75% на 25%) и постепенно искали пути к чужим воротам. Атаки были хорошими, однако соперник перехватывал все передачи в штрафную. Ван Дейк после углового головой пробил в руки Гассаниги, а Мане плохим ударом нивелировал замечательный прострел Робертсона.

И все же на 37-й минуте Ливерпуль открыл счет. Вбрасывание аута, Хендерсон выгрыз мяч на линии штрафной, Салах перевел на Фирмино, а тот мощно вогнал мяч под дальнюю штангу. Салах мог использовать ошибку лондонцев и удвоить преимущество своей команды, однако из выгодной позиции не попал в створ. Тоттенхэм под занавес тайма ответил неточными ударами Моуры.

Сразу после перерыва "шпоры" имели шансы, чтобы отыграться. Лукас вырвался на удар, но не попал в цель. Алли получил мяч после ошибки Гомеса, выполнил рейд в штрафную, однако там его подкатом встретил ван Дейк. Орье завершил эпизод плотным ударом – Алиссон забрал намертво. Сон слева немного не докрутил в дальний угол.

Ливерпуль пережил эту опасность и отреагировал своими моментами. Правда, не слишком острыми. Мерсисайдцы интересно разыгрывали, но последнего касания не хватало. Фирмино обыгрался с Салахом и послал мяч прямо в Гассанигу, а Мане после мягкого навеса не слишком акцентировано пробил – голкипер справился.

Зато Тоттенхэм после перестановок Моуринью продолжал пользоваться потерями "красных". Ло Чельсо отобрал мяч у Вейналдума, Моура вывел на удар Сона, а тот чудом запустил снаряд на трибуны. Ло Чельсо снова в центре внимания – на его резкий кросс никто не откликнулся. В следующей ситуации аргентинец уже завершал атаку, замыкая на дальней штанге прострел Орье, но умудрился с двух метров промахнуться по воротам.

До финального свистка соперники обменялись ударами по центру от Ламелы и Ориджи, а последним в матче стал выстрел Сона. Ливерпуль выстоял минимальную победу над Тоттенхэмом, набрал 61 очко и на 16 пунктов оторвался от преследователей. "Шпоры" остались на 8 месте – 30 баллов.

Сульшер втратив образ, партнери Ярмоли не рвали так 15 років, бразильський "ісус" любить "іриски" – дива новорічної АПЛ

Моуринью – молодец. Достойный Тоттенхэм без Кейна и с дебютантом

"Шпоры" пропустили лишь раз, нанесли больше ударов и до последних минут сохраняли интригу. Когда оцениваешь игру команды против нынешнего Ливерпуля, это уже позитив. Учитывая травмы Харри Кейна и Танге Ндомбеле – большой позитив. Жозе Моуринью создал хорошее противодействие лучшей команде мира.

Он уменьшил влияние фулбеков на игру Ливерпуля. Португалец выставил защитный блок в схеме 4-4-2: насытил фланги и частично лишил мерсисайдцев их главного козыря. Робертсон и Александер-Арнольд не имели привычной свободы и удобных ситуаций для обострения. Они в сумме выполнили всего 8 кроссов, один из которых оказался точным.

На правый фланг защиты Моуринью выпустил дебютанта АПЛ – молодого защитника Яфета Танганга. И это ход оправдал себя – Яфет был лучшим в составе Тоттенхэма. "Я думаю, клуб должен им гордиться", – сказал после игры Моур. Парень надежно защищался, выиграл 70% дуэлей, грамотно выдвигался в центр поля за Мане, в начале матча спас от гола и мог заработать для Робертсона красную (VAR, привет). При этом появление Танганга позволило перевести в полузащиту Орье.

Сеу Жозе признавался, что знает, как поставить идеальную оборону, но для этого нужно полностью отказаться от атаки. По сути, так и было – Тоттенхэм только 25% игрового времени владел мячом. Однако острые контрвыпады прорезались. При отсутствии Кейна (Моура вышел в центре атаки) "шпоры" не могли рассчитывать на выигрыш второго этажа и борьбу за подборы. Оставались только забросы на ход реактивным Моуре, Сону и Алли. Этим оружием удавалось пользоваться – каждый из них имел моменты и должен был лучше распорядиться.

Во втором тайме Моуринью заработал еще порцию комплиментов замечательными заменами. Появились Ламела и Ло Чельсо, которые добавили игре импульса. Тоттенхэм еще до того отказался от глухой обороны, начал настаивать на владении и большими силами идти вперед, провоцируя ошибки соперника в передачах. А после усиления со скамейки запасных создал целый ряд голевых эпизодов. Именно с Ло Чельсо в главной роли. Как не забили Джовани и Сон – загадка.

Это был смелый шаг Жозе, который мог завершиться разгромом, но создал настоящую интригу. Тоттенхэм после перерыва не уступал Ливерпулю ни по количеству (8:5 по ударам), ни по качеству созданных моментов (0.8xG против 0.47xG). Лучше реализация – и ничьей никто бы не удивился.

Единственный гол мерсисайдцы забили после аута. Жозе подготовился и к этому: "Вчера мы потратили полчаса на оборону во время вбросов Ливерпуля". Однако класс подопечных Клоппа дал о себе знать.

Ливерпуль неудержим, Фирмино – герой

Как ни старался Моуринью, сколько правильных шагов он ни делал, а превзойти Ливерпуль сейчас просто нереально. От "скаузеров" закрываются организованным "автобусом", а они все равно за стартовую четверть матча 10 раз заходят с мячом в чужую штрафную площадь. Их ловят на контратаках, а оборона во главе с ван Дейком все равно успевает закрыться и провоцирует удары из неудобных позиций (только попытка Ло Челси перевалила за 0.1xG).

Команда Юргена Клоппа полностью освоилась в позиционной игре, комфортно чувствует себя с владением 70%+ и плотными редутами напротив. Два-три сезона назад мерсисайдцы часто проваливали такие матчи, а сейчас методично расковыривают соперника: прекрасная работа хавбеков, которые в одной атаке успевают опуститься на одну линию с центрбеками и сделать рывок в чужую штрафную, постоянное создание ширины от фулбеков, динамичное движение форвардов.

Ливерпуль не по зубам Тоттенхэму, даже когда тот выдает хороший матч. Высоченный уровень организации игры и индивидуального класса футболистов. Салах и Фирмино вдвоем легко разобрались в голевом моменте, когда вокруг них было 5 соперников. Этот эпизод решил судьбу (почти) равного матча. Бобби – невероятен, насколько же классно он движется в чужой штрафной, как тонко чувствует эпизод. У бразильца в этом сезоне АПЛ 7 голов – все на выезде.

– Ливерпуль – первая команда в истории топ-5 чемпионатов, которая выиграла 20 из 21 стартового матча лиги.

– За последние 38 матчей (равно полному чемпионату) мерсисайдцы набрали 104 очка. Столько не зарабатывал никто.

– Ливерпуль имеет 6-матчевую "сухую" серию в АПЛ – такого не было с 2006 года.

– "Скаузеры" забили в 21 стартовом матче АПЛ. Лучший показатель с сезона-1933/34.

– За 51 матч в АПЛ Алиссон пропустил столько голов, сколько и оформил клиншитов – по 27.