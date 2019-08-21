Тоттенхэм хочет вернуть Льоренте – нападающий отказался от улучшенного предложения

Нападающий Фернандо Льоренте не хочет выступать за Тоттенхэм.

Финалист Лиги чемпионов 2018/19 Тоттенхэм хочет вернуть нападающего Фернандо Льоренте, сообщает Football Insider. Испанский нападающий покинул команду только летом этого года после того, как его контракт потерял силу.

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Сейчас Льоренте все еще находится без клуба и "шпоры" уже пытались переподписать форварда. Сейчас Тоттенхэм предложил испанцу улучшенные условия, однако снова получил отказ.

К слову, в прошлом сезоне Льоренте провел за лондонский клуб 35 матчей во всех турнирах, где забил 8 голов и отдал 5 результативных передач.

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