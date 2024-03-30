Украинец вышел в стартовом составе "синих" на встречу против команды Компани. Михаил Мудрик на 20 минуте отдавал голевую передачу на Дисаси, впрочем, гол француза отменили из-за офсайда.

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Под завершение первого тайма украинец получил передачу на фланге и протащил мяч к штрафной площади соперника. Защитник Бернли Лоренц Ассиньон не успевал за Мудриком и сфолил, придержав вингера руками. Арбитр указал на отметку. За это французу показали вторую желтую карточку и он оставил свою команду в меньшинстве. Главный тренер Бернли Венсан Компани за споры с судьей увидел перед собой красную карточку.

К слову, пробивать пенальти взялся Палмер, который паненкой переправил мяч в ворота. После первого тайма счет на табло 1:0 в пользу Челси.